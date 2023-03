Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, ha parlato del momento dell’Italia dopo la vittoria contro Malta e la sconfitta con l’Inghilterra

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, ha parlato a Radio 1 del momento dell’Italia.

PAROLE – «Io credo che sia un bilancio normale. La partita di ieri non è che può determinare grandi considerazioni. Il valore non si può andare a vedere in queste partite. Le difficoltà di reperire giocatori, visti i tanti stranieri in campionato, c’è. Quella di ieri non si può certo definire una ripartenza. Retegui? Non ci sono tante punte ma non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno da diversi anni. Sono le consuete esagerazioni del nostro calcio».

L’articolo Zoff: «Retegui? Non è che arriva uno e può scalzare Immobile che ha fatto 50 gol all’anno…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG