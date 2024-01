Zoff ricorda Riva: «Giocatore e uomo esemplare». Il saluto dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, Dino Zoff, ha ricordato così Gigi Riva. Le parole al Corriere dello Sport.

ZOFF – «Un giocatore e un uomo esemplare. Era forte, duro. Non lo buttavi giù se non con un fallaccio. Viveva di calcio da uomo di sport, non da impiegato. A quei tempi non c’era esasperazione mediatica, non c’era il VAR. Tutti Oggi ne approfittano».

