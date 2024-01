Inter a Firenze senza Calhanoglu e Barella. Un terzo big è a rischio! Le ULTIME novità in casa nerazzurra

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni potrebbe saltare anche la trasferta di Firenze dopo il forfait in Supercoppa. Lo staff medico dell’Inter non vuole correre rischi.

Contro la Fiorentina Simone Inzaghi dovrà già rinunciare agli squalificati Calhanoglu e Barella.

