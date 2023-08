Zola sicuro: «Campionato bello, la Juve può vincere lo scudetto». Le parole dell’ex Magic Box di Chelsea e Cagliari

Zola, ex Magic Box di Chelsea e Cagliari, a Supertele e Dazn ha parlato della Juve in chiave scudetto.

LE PAROLE – «La Juve è una delle squadre più titolate e può vincere lo scudetto come il Napoli, le due milanesi. Anche le due romane hanno qualità importanti. La bellezza del nostro campionato è che ci sono diverse squadre che hanno le capacità per vincerlo e questo lo rende più piacevole e attraente. Questa competitività porta le squadre a migliorare come tanti anni fa quando c’erano le 7 sorelle che potevano vincere il campionato, facendo crescere il livello e la qualità del gioco».

