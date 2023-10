Sui propri canali social, Claudio Zuliani ha commentato così Atalanta Juve.

ZULIANI – «Alla fine prevale la fase difensiva. Non riusciamo a costruire con velocità e precisione e quindi buon punto per restare nelle quattro. Per il primo posto certamente non basta».

