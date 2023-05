Claudio Zuliani, sul suo canale YouTube, ha così parlato dell’attuale situazione attuale dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli.

LE PAROLE – «Questo nord che ha tutto a favore, palazzo, arbitri, opinionisti, giornali, Europa e Mondo e poi vince il sud. Io dico, forse nel 2023 dovremmo uscire dal Medioevo e vederla in modo più allargato, ammesso che qualcuno lo voglia fare. A parti invertite non si sarebbe potuto festeggiare tranquillamente come hanno fatto i tifosi napoletani a Torino».

