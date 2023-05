Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube ha commentato le parole di Allegri in conferenza stampa sulla partita con la Cremonese di domani sera.

ZULIANI – «La partita più importante è quella di domani con la Cremonese? Non sono d’accordo per la prima volta. La più importante è giovedì a Siviglia. Non dico che con la Cremonese dobbiamo mettere il tappeto per farli vincere o far giocare ragazzini come qualcuno ha suggerito. Domani chi deve giocare giovedì se possibile riposa…non tutti, ma la maggior parte deve stare a guardare. Il nostro faro è Siviglia Juventus. Quella è unica chance di arrivare in finale e vincere il trofeo prima che succeda quel che deve succedere fuori dal campo».

