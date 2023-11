Zuliani punge Chiesa: «Ha scatenato un casino mediatico su Allegri». La critica del giornalista e tifoso della Juve

Zuliani, giornalista e tifoso della Juve, in un video pubblicato su You Tube ha criticato le dichiarazioni di Chiesa dopo Italia Macedonia del Nord.

LA CRITICA – «Quando la triade vinceva e governava la Juve dal punto di vista comunicativo, se un giocatore in nazionale fosse uscito con certe dichiarazioni che potevano mettere in difficoltà comunicativa l’allenatore, qualcuno sarebbe intervenuto e in tempi passati avrebbe creato situazioni per cui non sarebbe mai accaduta una situazione del genere. Chiesa dopo Udinese e Empoli parla di giocare all’attacco, calcio moderno e bla bla, poi dopo si fa ‘malino’ e non c’è più dopo quei 4 gol. Anche deve lasciare l’io nell’armadio e deve scendere nel salotto di casa il noi, la squadra, la necessità della Juve che è riuscita senza stelle, ma con più normal players, un gruppo solido e compatto che ci permette di stare a meno 2. Però Chiesa, stipendiato e dipendente della Juve, alla fine della partita della Nazionale, dove il centrocampo è diverso, modulo diverso, giocatori diversi, è meglio che eviti di rilasciare quel tipo di dichiarazioni perché poi si scatena un casino mediatico per cui Allegri è difensivista e Chiesa un poverino perché non servito…qua nessuno è poverino. Si tratta di essere sulla stessa linea d’onda, dire tutti la stessa cosa, remare dalla stessa parte».

