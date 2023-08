Zuliani si scaglia contro Sarri: «Calendario? Avrai il Milan…». La risposta alla polemica di Sarri sul calendario e gli scontri diretti

Claudio Zuliani dal suo canale YouTube ha risposto alle critiche di ieri di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Tema della discussione è stato il calendario della Lazio: i biancocelesti dovranno affrontare nelle prime trasferte stagionali Napoli, Juve e Milan. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Mastro Sarri ne ha per tutti i gusti a partire dal calendario. Dice che ha sentito un suo amico statistico che è impossibile che deve giocare contro Napoli, Juve e Milan le prime 3 trasferte e quindi non è casuale. Che vuol dire? Che hanno falsato il campionato non iniziato? Che c’è qualcuno del palazzo contro la Lazio e Lotito, i due padroni del vapore italico? Nel girone di ritorno avrà in casa gli scontri più importanti con Napoli, Juve e Milan, tre delle cinque squadre che secondo i bookmakers si contenderanno il campionato».

