Oggi a Milanello Bergamaschi, Tucceri e Fusetti sono state premiate per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan femminile. Ecco le parole della 6 rossonera:

«Ringrazio ancora tantissimo, per me è un onore. Un onore aver visto anche le altre mie due compagne raggiungere questo traguardo, speriamo insieme di toglierci tante soddisfazioni con questi colori. Grazie mille per essere qui oggi»

