Ieri sera il Milan ha battuto nettamente il Salisburgo. Grande protagonista del match Giroud con una doppietta e un assist.

Complice probabilmente anche la voglia di conquistarsi la convocazione per il Mondiale in Qatar con la Francia, l’attaccante rossonero sta vivendo un inizio di stagione super. Fin qui ha realizzato 8 gol e 4 assist in 17 presenze. Non gli capitava dal tempi dell’Arsenal quando nella stagione 2015-16 fece 11 gol ma nessun assist in altrettante presenze.

