12 milioni all’anno per dire addio all’Inter: la scelta di Inzaghi lascia senza parole

Il rinnovo di Inzaghi è più lontano di quanto sembri: una proposta shock potrebbe farlo decidere a cambiare squadra.

Il presidente Marotta ha recentemente tranquillizzato i tifosi riguardo il rinnovo di Simone Inzaghi, definendo la trattativa come una mera formalità. Nonostante ciò, il lavoro del tecnico piacentino non è passato inosservato, suscitando l’interesse di diversi club di alto livello. Le voci parlano di una proposta allettante che potrebbe convincere Inzaghi a lasciare l’Inter. Un nuovo scenario che complica non poco la situazione, dato che il tecnico ha sempre messo al primo posto la sua attuale esperienza in nerazzurro. Non mancano nemmeno le indiscrezioni clamorose riguardanti i suoi ipotetici successori.

L’Inter punta a trattenere Inzaghi

L’Inter non ha mai avuto dubbi sulla volontà di continuare con Inzaghi al timone. I dirigenti nerazzurri sono convinti che il tecnico possa portare avanti il progetto con successo, ma la decisione finale spetterà a lui. Al momento, la priorità per il club è chiudere al meglio la stagione, prima di sedersi al tavolo per discutere il rinnovo. L’ipotesi di prolungare il contratto, fino al 2027 o 2028, con un adeguamento salariale intorno ai 7 milioni di euro all’anno, sembra essere quella più probabile.

Inzaghi di fronte a un’offerta gigantesca

La situazione potrebbe però prendere una piega inaspettata. Anche se il Manchester United non sembra più un’opzione dopo l’arrivo di Amorim, altre grandi squadre sono pronte a fare la loro mossa. In particolare, come ha sostenuto Fabio Santini in video sul canale YouTube di Calciomercato.it, l’Arsenal starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare Inzaghi, qualora Arteta dovesse lasciare il club a fine stagione. I Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta considerevole, un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra che l’Inter non può permettersi di pareggiare: vedremo cosa deciderà il piacentino.

