Inter: un nuovo acquisto potrebbe già dire addio dopo solo una stagione?

Un calciatore arrivato a parametro zero sta vivendo una stagione travagliata e ora la sua permanenza all’Inter è in dubbio.

Il futuro dell’Inter si disegna tra il presente e il mercato. La squadra sta affrontando un periodo decisivo, con gli occhi puntati sugli obiettivi ancora in gioco: Coppa Italia e Champions League. La dirigenza nerazzurra, però, non ha smesso di pensare anche alla prossima stagione. Oltre a preparare la squadra sul campo, si sta lavorando intensamente dietro le quinte, analizzando possibili rinforzi e strategie per migliorare l’organico. Questo è il momento cruciale per pianificare il futuro e per cercare soluzioni che possano consolidare la competitività della squadra anche nei mesi a venire. La società ha intenzione di fare un mercato completamente diverso a quelli del passato recente e ha deciso di stanziare un budget che fa sognare.

Un mercato che potrebbe sorprendere

Marotta e Ausilio sono già al lavoro per mettere a punto gli affari più importanti in vista della sessione estiva. Oaktree, la proprietà americana, ha tracciato una direzione ben precisa: ridurre il monte ingaggi e rinnovare il progetto tecnico con l’inserimento di elementi giovani e promettenti. Ciò potrebbe comportare la cessione di alcuni calciatori, tra cui anche alcuni dei più esperti, il che potrebbe sorprendere anche i tifosi più affezionati.

Zielinski può lasciare: l’Inter valuta le offerte

Secondo Inter Live, uno dei giocatori che potrebbe fare le valigie a fine stagione è Piotr Zielinski. Nonostante il polacco non sia stato inserito ufficialmente nella lista dei cedibili, la sua permanenza all’Inter non è affatto garantita. L’ex Napoli ha avuto un impatto discreto, con 22 presenze in Serie A e 2 gol, ma ha faticato a trovare la continuità necessaria per essere considerato un titolare inamovibile. In aggiunta, è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo ancora per diverse settimane. Arrivato a parametro zero con un ingaggio elevato, Zielinski potrebbe essere ceduto se arrivasse l’offerta giusta. Alcuni club della Liga e l’Arabia Saudita sono già stati associati al suo nome in passato, e non è da escludere che si riaccendano nuove trattative.

Leggi l’articolo completo Inter: un nuovo acquisto potrebbe già dire addio dopo solo una stagione?, su Notizie Inter.