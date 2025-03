Sirene inglesi per Bastoni: perché l’Inter non chiude e chi sono i possibili sostituti

Bastoni al Liverpool? Il futuro del difensore è ancora incerto, ma l’Inter ha già in mente due colpi a sorpresa per rinforzare la difesa.

Alessandro Bastoni si sta confermando tra i difensori più forti al mondo, come sottolineato anche dal sito specializzato ‘transfermarkt’, anche se in nazionale non è stato tutto rosa e fiori. Attualmente è al secondo posto, a pari merito con il brasiliano Gabriel dell’Arsenal, dietro al francese William Saliba, un altro calciatore dei Gunners che sta dominando in Premier League. Il 24enne italiano sta mostrando una crescita costante, riuscendo a impressionare non solo per le sue qualità difensive, ma anche o forse soprattutto per la sua capacità di impostare il gioco dalla retroguardia, doti che lo pongono al vertice nel suo ruolo a livello globale.

Il Liverpool in cerca di un sostituto per van Dijk

Il difensore dell’Inter è diventato uno degli obiettivi principali di mercato per le grandi squadre inglesi, soprattutto per il Liverpool. La probabile partenza di Virgil van Dijk ha spinto la dirigenza a cercare un sostituto all’altezza. La società potrebbe vedere il proprio capitano trasferirsi nella Saudi Pro League, dato che il difensore olandese sarà svincolato a fine stagione. Tra i possibili nomi per rimpiazzarlo spicca quello di Bastoni, per il quale, secondo Football Insider, l’Inter non accetterà offerte inferiori ai 60 milioni di sterline, circa 72 milioni di euro. Il manager Arne Slot ha già espresso il suo forte interesse per il centrale nerazzurro e tenterà ogni strada per portarlo in Premier League.

Inter, pronta la rivoluzione difensiva post Bastoni

In caso di addio a Bastoni, l’Inter si prepara a una grande rivoluzione difensiva. Il club di Marotta sta valutando diversi nomi per sostituire il difensore italiano. La prima scelta, come riporta Inter Live, resta Giorgio Scalvini, ma, visto l’infortunio che lo tiene lontano dai campi, vengono considerate anche altre opzioni. Tra i candidati ci sono anche Isak Hien dell’Atalanta, il giovane Bijol dell’Udinese, e Beukema del Bologna. In alternativa, potrebbe arrivare il difensore del Tottenham Radu Dragusin, ex Genoa, che ha già esperienza in Serie A. L’Inter è anche alla ricerca di un mancino per completare il reparto difensivo, con nomi come Nico Schlotterbeck, Piero Hincapié, Ousmane Diomande e Castello Lukeba. Sarà un’estate di grandi scelte per il futuro della difesa nerazzurra.

