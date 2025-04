12 milioni di plusvalenza in ballo, ma c’è un retroscena che l’Inter non aveva previsto

Un retroscena inatteso, dubbi crescenti e una decisione che potrebbe cambiare tutto: l’Inter è potrebbe lasciar partire uno degli ultimi arrivati.

L’Inter è attesa da un finale di aprile bollente, con le sfide a Bologna e Roma che potrebbero rivelarsi decisive in ottica scudetto. Simone Inzaghi sa di giocarsi tanto, forse tutto, mentre la società resta vigile sul fronte programmazione futura. I piani per la prossima estate sono già in movimento e coinvolgeranno tutti i reparti. In difesa si valutano le situazioni legate a de Vrij, destinato a partire a parametro zero, e all’arrivo di un nuovo centrale. In avanti, invece, la sorpresa potrebbe arrivare dalla conferma di Arnautovic, mentre si va verso la separazione con Correa. C’è poi la variabile Taremi, il cui futuro è legato a diversi incastri ancora da risolvere. Ma la novità più calda resta in mezzo al campo, dove un nome su tutti rischia di salutare con largo anticipo rispetto ai programmi iniziali.

Feeling mai sbocciato con Inzaghi?

Tra le figure più discusse degli ultimi mesi in casa nerazzurra c’è sicuramente Piotr Zielinski. Dopo l’addio sentito al Napoli e l’inizio della nuova avventura a Milano, il centrocampista polacco sembrava destinato a recitare un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Inzaghi. Le cose, però, non sono andate come previsto. Problemi di inserimento, un infortunio muscolare e una concorrenza molto alta lo hanno relegato ai margini. Nonostante l’esperienza e la qualità, Zielinski è rimasto spesso indietro nelle rotazioni, scavalcato da elementi più affidabili e meglio integrati. A pesare è anche l’ingaggio da top player, considerato fuori scala nel piano di riduzione dei costi. Marotta e Ausilio stanno ragionando su diverse uscite per liberare spazio nel monte ingaggi, e il classe ’94 è uno dei primi candidati a lasciare.

Possibile plusvalenza da 12 milioni

Dopo appena una stagione, secondo Inter Live potrebbe già esserci una separazione. Zielinski ha totalizzato 33 presenze complessive, con 2 reti e 3 assist, numeri ritenuti insufficienti rispetto alle aspettative. L’Inter, che lo aveva ingaggiato a parametro zero, potrebbe ora incassare 12 milioni di euro in caso di cessione, realizzando così un’importante plusvalenza. Il centrocampista piace soprattutto in Premier League, dove il suo profilo continua ad attirare interesse.

