L’Inter anticipa la Juve? La chiave potrebbe essere un giovane insospettabile

Un intreccio di mercato tutto italiano, un talento pronto a partire e una strategia inattesa dell’Inter: si studia uno scambio con il Parma.

Mentre l’Inter si gioca i titoli in campo, dietro le quinte si lavora già per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La linea tracciata da Oaktree è netta: costruire una squadra sostenibile, affiancando alla solidità dei senatori elementi giovani, con margini di crescita elevati. Per questo motivo, Marotta ha già avviato contatti e valutazioni su alcuni dei talenti più promettenti del panorama italiano e non solo.

Sfida di mercato tra big: l’Inter ha una strategia

Tra i profili tenuti sotto osservazione c’è Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Il suo nome circola già dallo scorso anno, quando aveva fatto bene con la maglia della Sampdoria in Serie B. Il passaggio in Emilia non è stato esplosivo, ma le sue qualità fisiche, l’impostazione pulita e la struttura da centrale moderno hanno convinto diversi osservatori. La Juventus ha fiutato l’occasione e Giuntoli sarebbe pronto a inserirlo nel proprio progetto tecnico. Marotta, però, non vuole farsi soffiare un obiettivo seguito con attenzione da mesi. E ha già in mente un’idea per spiazzare la concorrenza e regalare a Inzaghi un potenziale pilastro futuro della retroguardia.

Scambio con la Primavera: la carta per arrivare a Leoni

L’Inter ha ottimi rapporti con il Parma, società da sempre attenta allo sviluppo dei giovani. È su questa base che si potrebbe costruire l’operazione che porta a Leoni. I nerazzurri, secondo Inter Live, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Giacomo De Pieri, esterno offensivo classe 2005, considerato uno dei profili più interessanti del vivaio. Ha già assaporato il grande calcio con l’esordio in Champions League e viene seguito anche da club stranieri. L’idea sarebbe quella di girarlo al Parma in prestito, inserendo magari dei bonus legati alle presenze e una clausola di riacquisto per mantenere il controllo sul suo futuro. In alternativa, De Pieri potrebbe restare in casa nerazzurra per far parte della nuova Under 23, progetto in rampa di lancio per il prossimo anno.

