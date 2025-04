Guardiola ha deciso: uno tra Barella e Reijnders vestirà il celeste?

Un club sta osservando Milano con grande attenzione: tra Barella e Reijnders solo uno finirà nel mirino dei Citizens.

Tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, Inter e Milan si sono affrontate quattro volte in questa stagione, con il quinto atto previsto a fine aprile. Il bilancio provvisorio parla chiaro: due vittorie per il Milan, due pareggi e nessuna vittoria nerazzurra. La possibilità di un sesto derby era concreta, ma l’eliminazione del Milan per mano del Feyenoord ha chiuso la porta a uno scenario inedito. L’Inter, invece, ha vendicato i cugini superando gli olandesi nel turno successivo. Le sfide sono state tutte combattute, decise spesso nei minuti finali. Una su tutte: il gol di Gabbia che ha risolto il match d’andata in campionato, a pochi istanti dalla fine. Ma l’Inter ha risposto nel ritorno, con De Vrij che ha ristabilito l’equilibrio in pieno recupero. Le due società meneghine hanno anche gli stessi obiettivi sul mercato.

Duelli individuali e riflettori puntati su Barella e Reijnders

Al di là dei risultati, a colpire maggiormente è stato il livello degli scontri individuali. Sommer e Maignan hanno dato spettacolo tra i pali, mentre Dumfries e Theo si sono affrontati senza esclusione di colpi sulla fascia. In mezzo al campo, Barella e Reijnders si sono sfidati a più riprese con intensità e qualità. Due modi diversi di interpretare il ruolo, ma entrambi determinanti per le rispettive squadre. Il loro futuro sembrerebbe al sicuro ma forse non è così. Il Manchester City sta preparando una rivoluzione estiva dopo una stagione fallimentare. Guardiola è pronto a dire addio a Kevin De Bruyne, destinato alla MLS, e ha bisogno di un nuovo leader in mediana.

Nel mirino del Manchester City

Il piano del club inglese è ambizioso. In cima alla lista c’era Florian Wirtz, ma il Bayer Leverkusen ha sparato alto: 130 milioni. Una cifra fuori portata anche per i campioni d’Inghilterra, che ora valutano alternative. Ecco perché i fari si sono spostati su Milano. Nicolò Barella da un lato, Tijjani Reijnders dall’altro. Due profili diversi ma perfettamente compatibili con l’idea di calcio di Guardiola. Secondo ‘El Nacional’, entrambi piacciono moltissimo. Inter e Milan, però, non intendono sedersi al tavolo senza proposte importanti: si parte da una base di 100 milioni. L’inserimento di nomi come Xavi Simons e Dani Olmo complica il quadro: chi sarà l’erede di De Bruyne? Al momento, pare molto difficile immaginare le milanesi senza Barella e Reijnders.

