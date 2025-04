Scoppia il caso Lautaro: gol da annullare e nessuno interviene?

C’è un dettaglio sfuggito a molti sul gol dell’Inter: un frame, una regola ignorata, un dubbio che ora rischia di riaccendere una polemica enorme.

L’Inter elimina il Bayern Monaco dalla Champions League con un risultato totale di 4-3: i bavaresi lasciano la competizione con una sensazione amara difficile da digerire. A pesare sull’uscita non è soltanto il risultato in sé, ma anche il contesto emotivo: la finale si giocherà proprio all’Allianz Arena, un dettaglio che rende la delusione ancora più pesante. Le assenze, numerose e pesanti, hanno inciso. Alcuni giocatori chiave non sono stati della partita, mentre altri sono scesi in campo lontani dalla migliore condizione. I nerazzurri anche al ritorno hanno giocato una gara decisamente gagliarda, da rivedere solo la prestazione di un titolare.

Dubbi arbitrali e silenzi tedeschi

Nel dopo-partita, l’attenzione si è concentrata su un episodio molto discusso: il gol dell’1-1 realizzato da Lautaro Martinez. Il tocco che ha preceduto il tiro dell’attaccante ha fatto discutere, specialmente sui social. L’ex arbitro tedesco Manuel Gräfe è stato tra i primi a intervenire, sostenendo che ci sia stato un fallo di mano da parte del numero dieci nerazzurro. Attraverso il proprio profilo X, Gräfe ha pubblicato anche un estratto del regolamento, a supporto della sua tesi. “Stoppa la palla con la mano e poi tira. È pazzesco”, ha scritto, giudicando il gol irregolare. Il suo stupore si è concentrato soprattutto sull’intervento del Var, considerato troppo passivo rispetto alla dinamica. Il regolamento citato parla chiaro, almeno secondo la sua lettura.

Kimmich fa autocritica, ma il dubbio resta

Mentre i media tedeschi mantengono un profilo basso sulla polemica, la tensione cresce tra i tifosi. Kimmich, uno dei leader in campo, ha preferito non attaccarsi all’arbitraggio. Le sue parole sono andate in un’altra direzione: “Il pallone è caduto tra me e Lautaro, ho reagito prima, ma non sono riuscito a liberare bene”. Una frase che lascia intendere come il contatto con il pallone sia stato quantomeno ambiguo. Dal campo, forse per scelta, forse per la cultura sportiva che in Germania spinge ad analizzare più le proprie colpe che i torti subiti, è arrivata la protesta del solo Thomas Muller.

Leggi l’articolo completo Scoppia il caso Lautaro: gol da annullare e nessuno interviene?, su Notizie Inter.