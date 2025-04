Inter-Bayern Monaco: la Gazzetta dello Sport ne boccia due

Voti altissimi per i protagonisti, ma anche alcune sorprese in negativo: la Gazzetta giudica l’Inter dopo il Bayern, e certi dettagli non passano inosservati.

L’Inter passa a Monaco e manda a casa il Bayern nella notte che vale una stagione. Una vittoria pesante, costruita con attenzione, carattere e qualità. La squadra di Inzaghi non si è mai scomposta, nemmeno nei momenti più delicati; c’è però un episodio molto importante che farà discutere a lungo. Al di là di questo, l’approccio dei nerazzurri è stato maturo, il piano tattico ha funzionato e le individualità si sono fatte sentire nei momenti decisivi. Non a caso, il giorno dopo, la Gazzetta dello Sport premia con voti altissimi due protagonisti assoluti della serata. Lautaro Martinez prende 8: il suo gol, arrivato nel momento più complicato, ha rimesso in piedi la partita. Pavard, anche lui con 8, segna per la prima volta con la maglia nerazzurra proprio contro il suo passato. Tempismo perfetto, interventi puntuali e una prova difensiva senza sbavature.

Bastoni e Mkhitaryan tra i migliori

Appena sotto i due migliori, spunta il solito Bastoni. Il 7,5 se lo guadagna con una prova da leader, cominciata con un salvataggio su Olise dopo pochi minuti. Il suo sinistro spazza senza esitazioni, i crampi nel finale sono l’unico ostacolo di una serata quasi impeccabile. Ottimo anche Mkhitaryan: altro 7,5, accompagnato da un invito ironico a non smettere mai. Le sue letture fanno la differenza, la sua costanza lo rende ancora indispensabile. Buone anche le valutazioni per Acerbi e Thuram, entrambi da 7: il primo guida la difesa con ordine, il secondo si sbatte senza sosta. Sommer, Darmian, Carlos Augusto, Calhanoglu e Barella ricevono tutti 6,5. Prestazioni solide, senza errori gravi ma anche senza episodi da copertina. Le uniche note meno brillanti riguardano Dimarco e Taremi, entrambi con 5,5: un po’ spenti, meno lucidi del solito.

Inzaghi promosso a pieni voti: gestione perfetta

Anche ieri Simone Inzaghi dimostra di sapere esattamente come indirizzare la squadra nei momenti chiave. La Gazzetta lo premia con un altro 8, parlando non solo di tattica, ma soprattutto della sua capacità di trasmettere la giusta mentalità. È questa, secondo il quotidiano, la vera forza dell’Inter attuale: riuscire a vincere ogni tipo di partita.

