Inter-Barcellona: come e quando acquistare i biglietti

Una semifinale da sogno, un’avversaria storica, una corsa al biglietto già infuocata: l’Inter si prepara a un doppio confronto che può riscrivere la stagione.

L’Inter ha scritto un’altra pagina epica della sua stagione superando il Bayern Monaco in una doppia sfida emozionante. Dopo l’impresa a Monaco, arriva il 2-2 di San Siro, accompagnato però da una vena polemica: quel che conta è che i nerazzurri hanno staccato così il biglietto per le semifinali di Champions League 2024/25. Il cammino europeo prosegue, questa volta con un avversario altrettanto affascinante: sarà il Barcellona a sfidare l’Inter per un posto nella finalissima. I blaugrana, guidati da Hansi Flick, hanno eliminato il Borussia Dortmund e ora se la vedranno con la squadra di Inzaghi. Il primo round andrà in scena mercoledì 30 aprile allo Stadio Olimpico Lluís Companys (il Camp Nou è in ristrutturazione), mentre il ritorno si disputerà a San Siro martedì 6 maggio. Un doppio confronto da brividi, da vivere con il fiato sospeso.

Le date da segnare sul calendario per acquistare i biglietti

L’attesa per Inter-Barcellona cresce, così come l’interesse per i biglietti. Il club nerazzurro, come sempre, ha previsto una vendita scaglionata in più fasi. Si parte oggi, giovedì 17 aprile alle 15:00 con la conferma del posto per gli abbonati Serie A 24-25, che avranno tempo fino a lunedì 21 aprile a mezzanotte per assicurarsi il proprio posto (esclusi i settori riservati alla UEFA). Martedì 22 aprile, dalle 12:00 alle 15:30, toccherà agli abbonati coinvolti dalla rimodulazione UEFA scegliere un nuovo posto disponibile. Il pomeriggio dello stesso giorno, alle 16:00, si aprirà invece la fase riservata agli abbonati PLUS, che potranno acquistare fino a 2 biglietti. Il 24 aprile toccherà ai soci Inter Club, che potranno acquistarne fino a 4, tutti per soci attivi. Venerdì 25 aprile si aprirà la finestra per i possessori della tessera Siamo Noi, purché attivata entro il 16 aprile. Infine, lunedì 28 aprile, partirà la vendita libera, solo se resteranno biglietti disponibili.

Le regole da conoscere per accedere al Meazza

Per una gara di questa importanza, anche la logistica gioca un ruolo fondamentale. Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelle prime due fasi verranno caricati digitalmente sulla tessera Siamo Noi, da utilizzare per accedere allo stadio. Anche i biglietti del Secondo Verde seguiranno questa modalità. Tutti gli altri tagliandi saranno invece in formato PDF. Non sarà consentito il cambio utilizzatore per nessuna delle fasi di vendita, una misura pensata per garantire massima sicurezza e controllo. L’atmosfera si preannuncia già bollente: l’appuntamento del 6 maggio a San Siro promette scintille, emozioni forti e una cornice da leggenda.

