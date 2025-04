Inter-Bayern: Sommer festeggia, ma il suo avviso sul Barcellona fa riflettere

Ora l’Inter sogna, ma proprio nel momento dell’entusiasmo Sommer parla del Barcellona in modo sorprendente.

L’Inter ha saputo trovare il coraggio per scrivere un’altra pagina di storia europea ieri a San Siro. Non è stata una gara per cuori deboli: tensione alle stelle, pressione costante, un Bayern Monaco deciso a prendersi la scena… e anche un episodio decisamente spiacevole. I nerazzurri hanno stretto i denti, messi spesso in difficoltà da un’avversaria superiore sul piano del del pressing e delle soluzioni offensive. In mezzo a tutto questo, Yann Sommer ha tenuto la rotta, trasmettendo calma e sicurezza a una retroguardia sottoposta a continui attacchi.

La sofferenza che forgia: Inter, il carattere fa la differenza

Le sue parole a fine gara a Cbs Sports Golazo non sono casuali. Sommer sa bene che non basta giocare bene: contro squadre come il Bayern, bisogna anche saper soffrire. L’Inter lo ha fatto con ordine e spirito di sacrificio, accettando di stare dietro quando necessario e sfruttando al massimo ogni spiraglio per colpire. Il momento simbolico più di tutti? Probabilmente l’ultimo pallone tra le mani del numero uno nerazzurro, poco prima del fischio finale. Un’immagine che racconta molto di questa partita: la voglia di resistere fino in fondo, di non mollare mai. Anche nelle situazioni più pericolose, la linea difensiva ha risposto con compattezza.

Semifinale di fuoco: Inter-Barcellona, tutto può succedere

Solo nel finale Sommer si lascia andare a una frase che illumina il futuro: l’Inter affronterà il Barcellona in semifinale. Eppure, nella voce del portiere non c’è né timore né euforia. Solo consapevolezza. L’Inter si sente pronta, forte di un’esperienza che sta crescendo passo dopo passo. Le difficoltà superate contro il Bayern diventano ora una base da cui ripartire. L’equilibrio sarà sottile, ogni dettaglio potrà fare la differenza. Ma Sommer l’ha detto chiaramente: le chance ci sono, esattamente come prima. “Il Barcellona? Abbiamo le stesse chance che avevamo adesso col Bayern. E’ tutto aperto, siamo in semifinale contro il Barcellona. Partite e avversari saranno diversi, ma ci prepareremo bene”; le sue parole.

Leggi l’articolo completo Inter-Bayern: Sommer festeggia, ma il suo avviso sul Barcellona fa riflettere, su Notizie Inter.