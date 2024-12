Serginho emoziona i tifosi del Milan in occasione della presentazione della maglia celebrativa dei 125 anni del Club.

Presso il Flagship Store di via Dante a Milano è stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo per il 125° anniversario dell’AC Milan, creato in collaborazione con PUMA e disegnato con il contributo dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. La maglia speciale rappresenta un omaggio alla lunga storia del club.

Il nuovo kit sarà indossato dalla Prima Squadra maschile il 15 dicembre, durante la partita contro il Genoa, e dalla Prima Squadra femminile l’8 dicembre, nel derby contro l’Inter. La maglia celebrativa unisce tradizione e innovazione, simbolizzando il legame tra il club e i suoi tifosi.

Durante l’evento, l’ex campione rossonero Serginho ha parlato ai giornalisti, sottolineando l’importanza di celebrare i 125 anni del Milan. Ha ricordato l’emozione di far parte della storia del club e la passione che unisce i tifosi rossoneri in tutto il mondo.

“Il mio ricordo più bello è sicuramente la prima Champions League, è dall’inizio che Berlusconi e Galliani avevano iniziato con quel progetto di tornare ad essere una squadra vincente in Europa. Abbiamo quindi creato una squadra giusta per quella Champions League e abbiamo avuto la fortuna di arrivare in finale e vincere contro una rivale importantissima come la Juve. E in semifinale abbiamo battuto l’Inter. Credo che questo sia il capitolo più bello del mio periodo al Milan”.

“É Un Milan che non ha ancora trovato il suo equilibrio. Nelle poche partite che ha fatto non ha ancora trovato equilibrio, ha fatto su e giù. Ha fatto partite bellissime come quella di Madrid, subito dopo c’è stato il pareggio a Cagliari. La squadra deve ancora trovare il suo miglior momento. Ma è ancora molto presto, l’allenatore è appena arrivato. Penso che con i tanti acquisti che ha fatto il Milan è normale un momento così. Spero fino in fondo, da grande tifoso del Milan provo sempre a vedere il positivo. Ma sappiamo che in questo momento ci sono due-tre squadre davanti”.

