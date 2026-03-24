30 milioni d’ingaggio, Juventus disposta a tutto per il top player

La Juventus non si ferma mai quando si tratta di rinforzare il proprio organico e quest’estate potrebbe essere protagonista di un colpo da 30 milioni, una mossa che farebbe tremare la concorrenza. Le voci di mercato sono sempre più insistenti, e questa volta l’attenzione è puntata su un nome di altissimo livello, uno che potrebbe dare un nuovo slancio alla squadra di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis su X, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un top player che, a partire dal 30 giugno, sarà libero di lasciare il Manchester City a parametro zero. Il nome che circola con insistenza è quello di Bernardo Silva, uno dei pezzi pregiati della squadra di Pep Guardiola. La possibilità di acquistarlo senza il pagamento di un trasferimento è un’occasione d’oro per il club bianconero che sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta importante.

La proposta della Juventus per Bernardo Silva

La Juve avrebbe già fatto la sua proposta, con un ingaggio annuale che sfiora i 10 milioni di euro, per un contratto triennale che potrebbe portare l’intero affare a circa 30 milioni di euro. La cifra include anche i bonus, un pacchetto economico che la Juventus spera possa convincere il portoghese a fare il grande passo verso Torino. La concorrenza non manca, con club come il Barcellona per esempio, ma l’offerta economica bianconera potrebbe essere l’elemento decisivo.

La Juventus sa che l’arrivo di Silva rappresenterebbe un salto di qualità per la squadra, portando un altro campione con esperienza internazionale a rinforzare un reparto offensivo che ha già delle ottime individualità, ma che potrebbe trarre enorme beneficio dall’apporto di un talento come il lusitano. Il suo stile di gioco, la sua visione del campo e la sua capacità di incidere in attacco potrebbero essere il valore aggiunto che la Juventus sta cercando per tornare a dominare in Italia e in Europa.