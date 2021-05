442, i podcast di Euro 2020 e non solo

Finalmente ci siamo: dopo un’attesa più lunga del previsto, causa covid che ha bloccato tutti gli eventi sportivi internazionali previsti nell’estate 2020, a giugno parte Euro 2020.

Le partite la faranno da protagoniste, come è giusto che sia, ma gli europei di calcio verranno supportati da una serie di manifestazioni ed iniziative molto interessanti.

Una di queste è 442, una serie di podcast sul mondo del calcio, prodotta da Podcastory, che fornirà news in pillole, della durata di 150 secondi.

Per Podcastory si tratta del primo progetto editoriale rivolto al grande pubblico, una proposta che rappresenta un capitolo nuovo nella sua storia, per ora breve ma già molto intensa, che si addentra nel mondo dello sport approfittando della ghiotta occasione della partenza imminente di Euro 2020, ma che poi proseguirà anche quando la manifestazione sarà conclusa.

Si tratterà di curiosità, aggiornamenti sulle partite e sulla condizione dei giocatori che i tifosi potranno consultare per non perdersi nulla sull’evolversi della competizione.

Questa serie sarà strutturata in tre contenuti esclusivi alla settimana, che verranno pubblicati alle 19 su tutte le più importanti piattaforme di podcasting.

Non resta che restare sintonizzati e non perdere neanche una puntata.