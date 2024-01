Gleison Bremer nel match contro il Sassuolo ha raggiunto la 50ª presenza in Serie A

Gleison Bremer ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in Serie A e la Juventus ha voluto celebrarlo sul suo profilo X.

Gara n°5⃣0⃣ in A per Bremer in Un'altra serata da 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 pic.twitter.com/82E6UWncD1 — JuventusFC (@juventusfc) January 17, 2024

IL MESSAGGIO – «Gara nº 50 per Bremer in A in bianconero. Un’altra serata insuperabile».

