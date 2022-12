La prima rete dell’olandese con la maglia dell’Atalanta, ma anche la consacrazione di German come miglior bomber straniero nerazzurro

L’Atalanta nella sua storia ha sempre abbattuto record su record: non solo nei risultati sportivi (raggiunti in Italia e in Europa), ma anche nelle statistiche realizzative da parte di alcuni giocatori.

Il 6 dicembre 2015 l’Atalanta affronta il Palermo in un momento molto particolare: è il punto più alto della gestione Reja con una squadra proiettata verso il sesto posto in classifica.

La partita è diventata famosa per l’espulsione di Migliaccio dopo 30 secondi dalla sua entrata, ma il 3-0 dei nerazzurri segnala due record molto particolari: German Denis supera con 55 goal Rasmussen diventando il miglior bomber straniero di sempre (prima di Duvan Zapata) e un giovanissimo Marten De Roon, destinato a diventare una vera e propria bandiera orobica, sigla la sua prima rete con la maglia dell’Atalanta.

