Calciomercato Lazio, Igli Tare ha iniziato i contatti preliminari per Mariano Diaz, punta del Real Madrid in scadenza a giugno

Trova conferma l’interesse della Lazio per Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid in scadenza di contratto a fine stagione e individuato dalla società biancoceleste come il perfetto vice Immobile.

Come riportato da Todo Fichajes infatti, Igli Tare avrebbe avuto i primi contatti con la You First, agenzia che cura anche gli interessi di Luis Alberto. Dal canto suo il centravanti ha dato disponibilità al trasferimento a Formello ma ha ribadito di voler scegliere con calma a fine stagione quando sarà svincolato. Su di lui infatti c’è anche il Wolverhampton.

