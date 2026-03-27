60 milioni e un giocatore per Bastoni: nome a sorpresa per Chivu, l’Inter traballa

Il calciomercato è entrato nel vivo e, mentre i riflettori si accendono su vari protagonisti, una trattativa potrebbe rivelarsi sorprendente quanto delicata. Il Barcellona ha deciso di fare sul serio per uno dei difensori più importanti del calcio europeo e la cifra che è disposta a mettere sul piatto è di un certo livello. Se le indiscrezioni provenienti da Sport sono veritiere, i catalani avrebbero in mente di offrire circa 60 milioni di euro più un giocatore per arrivare a Alessandro Bastoni.

Bastoni, la valutazione e la posizione dell’Inter

Il calciatore nerazzurro, 26 anni, è uno dei pezzi pregiati della difesa di Chivu e ha attirato su di sé l’interesse di top club da tutta Europa, con il Barcellona in prima fila. Per il club spagnolo, che ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo, Bastoni rappresenta una pedina ideale, capace di apportare qualità tecnica e solidità in una retroguardia che ha sofferto di incertezze in alcune occasioni.

Tuttavia, la trattativa non è così semplice. Se da un lato il Barcellona sembra pronto a sfoderare una proposta di livello, dall’altro l’Inter non sembra intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello. Il club italiano, infatti, non scende sotto gli 80 milioni, una valutazione che tiene conto della crescita costante di Bastoni, della sua solidità e delle sue qualità tecniche che gli consentono di adattarsi al calcio che si gioca ai massimi livelli. La proposta del Barcellona è interessante, ma non basta.

La contropartita tecnica: Gerard Martin

Non è un mistero che il club di Flick stia cercando di piazzare alcuni esuberi e l’idea di inserire un giocatore nell’affare potrebbe essere la chiave per abbassare l’esborso economico. Secondo Sport, il nome che circola per il possibile scambio è quello di Gerard Martin, difensore classe 2002: un’opzione che potrebbe accontentare entrambe le parti, permettendo al Barcellona di ridurre la cifra cash da investire.

Per quanto riguarda l’Inter, l’obiettivo è chiaramente non abbassare la valutazione di Bastoni e resistere alle tentazioni che arrivano da club come il Barcellona. La gestione della sua situazione potrebbe anche influenzare l’intero mercato estivo, con il club di Oaktree, che gestisce il club nerazzurro, che dovrà fare i conti con l’indubbio valore del suo difensore, ma anche con le necessità economiche per rinforzare la squadra in altre zone del campo. Le prossime settimane si preannunciano decisive per capire come si evolverà questa trattativa. E, sebbene nulla sia ancora scritto, il fatto che il Barcellona stia preparando un’offerta tanto importante è già di per sé un segnale forte.