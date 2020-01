Lazio-Napoli 1-0: regalo di Ospina, 10a vittoria consecutiva biancoceleste

Di Redazione CalcioBlog sabato 11 gennaio 2020

Lazio-Napoli 1-0: i biancocelesti centrano la 10a vittoria consecutiva, terza sconfitta in quattro partite per Gattuso, ancora un erroraccio del portiere

Lazio-Napoli 1-0 - Nel secondo anticipo della 19a giornata di Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi centra la 10a vittoria consecutiva prolungando il proprio record. Terza sconfitta in quattro partite per Gennaro Gattuso, che non è riuscito ancora a risollevare le sorti del Napoli, almeno per quanto riguarda i risultati. Gli azzurri giocano effettivamente bene e soprattutto nella ripresa meriterebbero qualcosa in più di un pari, ma alla fine arriva la doccia gelata.

A decidere la gara è un erroraccio di Ospina, mandato in campo al posto di Meret (infortunato) che ne aveva combinate di ogni contro l’Inter nel turno precedente. Il 31enne portiere colombiano perde malamente un pallone nei pressi della propria porta all’82’, Immobile ne approfitta e Di Lorenzo cercando invano di rinviare sparacchia nella propria porta. Esplode lo stadio Olimpico e completamente vano si rivela il forcing finale dei partenopei.

Con questa vittoria, la Lazio si avvicina ulteriormente ad Inter e Juventus, che devono ancora scendere in campo, confermando la propria iscrizione ufficiale alla lotta scudetto.

Lazio-Napoli 1-0 | Tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35'st Berisha), Alberto (44'st Jony), Lulic; Caicedo (18'st Cataldi), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva. Allenatore. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38'st Llorente), Zielinski; Callejon (42'st Elmas), Milik, Insigne (45'st Lozano). A disposizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37'st Immobile (L)

AMMONITI: Lazzari, Lulic (L); Manolas, Rui (N).

