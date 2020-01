Inter-Atalanta 1-1: highlights e video gol

Di Redazione CalcioBlog sabato 11 gennaio 2020

Inter-Atalanta 1-1: Lautaro Martinez porta in vantaggio la squadra di Conte, Gosens pareggia e Muriel nel finale sbaglia anche un calcio di rigore

Inter-Atalanta 1-1 - Finisce in parità a San Siro tra Inter e Atalanta, anche se oggettivamente sarebbe stata la squadra di Gasperini a meritare qualcosa in più. I padroni di casa si portano in vantaggio già al 4’ con Lautaro Martinez grazie anche alla collaborazione della difesa bergamasca. Lo stesso centravanti argentino va vicino al raddoppio al 22’, ma nella prima frazione di gioco l’Atalanta può lamentare la mancata concessione di un calcio di rigore parso evidente con il Var.

Con il passare dei minuti i ragazzi di Gasperini crescono e nella ripresa dominano in lungo e in largo. Al 75’ è Gosens a siglare la rete dell’1-1 sorprendendo il diretto marcatore Candreva. Nel finale è monologo ospite e Muriel ha dal dischetto l’occasione per il KO, ma il colombiano si fa ipnotizzare da Handanovic. Inter in vetta da sola alla classifica di Serie A in attesa di Roma-Juve, che si giocherà domenica sera.

Inter-Atalanta 1-1 | Tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (26' st Borja Valero), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez (35' st Politano). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Vecino, Sanchez, Esposito, Pirola, Agoumé. All.: Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic (25' st Muriel), Gosens (46' st Castagne); Gomez; Ilicic, Zapata (8' st Malinovskyi). A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Okoli, Heidenreich, Da Riva, Freuler, Traoré, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 4' Lautaro Martinez (I), 30' st Gosens (A)

Ammoniti: Hateboer (A), De Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I), Malinovskyi (A)

Espulsi: nessuno

Inter-Atalanta 1-1 | Highlights e video gol