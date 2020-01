Napoli-Lazio 1-0: azzurri in semifinale di Coppa Italia

Di Redazione CalcioBlog martedì 21 gennaio 2020

Napoli-Lazio 1-0: un gol di Insigne consente alla squadra di Gattuso di raggiungere le semifinali di Coppa Italia, Inzaghi "tradito" da Immobile

Napoli-Lazio 1-0 - Il Napoli di Gennaro Gattuso approda alle semifinali di Coppa Italia e prova a dare un calcio alla crisi. I partenopei si portano in vantaggio già al 2’ con un’azione personale di capitan Insigne, che semina la difesa laziale e deposita in rete con un piattone destro. La Lazio di Simone Inzaghi reagisce e al 9’ avrebbe la possibilità di pareggiare su calcio di rigore: Immobile si presenta sul dischetto, ma calciando scivola sparacchiando alto. La partita si innervosisce e prima Hysaj, poi Leiva si fanno mandare fuori da un incerto arbitro Massa.

Nella ripresa la partita si snoda con numerosi capovolgimenti di fronte con due legni per parte: il Napoli colpisce il palo con Milik e Mario Rui, la Lazio viene fermata dalla traversa prima (Immobile) e dal palo poi (Lazzari). Al triplice fischio finale il San Paolo esplode di gioia nella speranza che dopo numerosi risultati negativi, la conquista delle semifinali di Coppa Italia possa rappresentare una svolta nella stagione. Al prossimo turno, gli azzurri se la vedranno con la vincente tra Fiorentina e Inter.

Raggiante Lorenzo Insigne al termine della partita, il capitano del Napoli ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: "Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol, da capitano voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati allo stadio e che ci hanno sostenuto per tutto il match. Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo e stiamo cercando di venire fuori da questo momento. Il campionato è lungo e possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni".

Napoli-Lazio 1-0 | Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22' pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejòn (23' st Elmas), Milik, Insigne (32' st Ruiz). A disposizione: Meret; Karnezis, Tonelli, Leandrinho, Llorente, Lozano. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25' st Patric); Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (31' st Jony); Caicedo (10' st Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 2' pt Insigne

ESPULSI: Hysaj (N) al 19' pt per doppia ammonizione e Leiva (L) al 25' pt per proteste.

AMMONITI: Acerbi (L)

NOTE: Immobile (L) sbaglia un rigore al 10' pt.