Inter bloccata in casa dal Cagliari: 1-1 al Meazza. Terzo pareggio di fila per Conte

Di Redazione CalcioBlog domenica 26 gennaio 2020

Inter Cagliari finisce 1-1 al Meazza, per quello che è il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte. Gol, tabellino, highlights

Inter bloccata in casa dal Cagliari. Al Meazza finisce 1-1, per quello che è il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Antonio Conte. Nei primi venticinque minuti tre azioni da gol. La prima per gli ospiti con Simeone (al 10’) poi per Lukaku, al 20’, e quindi per Lautaro Martinez che tre minuti più tardi impegna Cragno a respingere di piede.

Il gol per i Nerazzurri arriva poco dopo, al 29’, quando su traversone alto di Ashley Young, Lautaro stacca di testa mandando la palla in rete. Al 42’ El Toro va di nuovo vicino al gol. Subito dopo è però Handanovic a dover salvare la sua porta dalla conclusione di testa di Faragò.

Nella ripresa l’Inter spreca due volte con Sensi e una con Lautaro, ma al 78’ arriva il gol dell'ex Nainggolan a gelare i nerazzurri, ora a meno 3 dalla Juventus capolista che stasera affronta il Napoli al San Paolo in chiusura della 21esima giornata di Serie A 2019/2020.

TABELLINO INTER-CAGLIARI 1-1

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (17' pt Godin), De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (37' st Sanchez), Biraghi (40' st Dimarco); L. Martinez, R. Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, D’Ambrosio, Agoumè, Esposito. Allenatore.: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Lu. Pellegrini (31' st Mattiello); Nandez, Oliva (29' st Castro), Ionita; Nainggolan (41' st Cigarini), Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Olsen, Rafael, Lykogiannis, Birsa, Porru, Gagliano. Allenatore: Maran.

MARCATORI: 29' pt Lautaro Martinez (I), 33' st Nainggolan (C)

NOTE: Espulso al 49' st Lautaro Martinez (I). Ammoniti: Lukaku, De Vrij, Barella (I).

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.