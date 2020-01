Roma-Lazio 1-1: il Derby della Capitale finisce in pareggio

Di Redazione CalcioBlog domenica 26 gennaio 2020

È finito in pareggio 1-1 l'attesissimo Derby della Capitale e la posizione in classifica di Roma e Lazio rimane invariata.

L'attesa per il derby della capitale era alle stelle anche per la posizione in cui Lazio e Roma si trovavano nella classifica del campionato di Serie A prima del calcio di inizio, coi biancocelesti di Simone Inzaghi in terza posizione con 45 punti seguiti dai giallorossi al quarto posto con 38 punti.

Il primo tempo si è chiuso con un pareggio 1-1 dopo la splendida rete di Edin Dzeko al 26' e l'assurda rete di Francesco Acerbi al 34', riuscito ad impossessarsi della palla grazie ad un errore di Pau Lopez e a mandarla in porta. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a portarsi in vantaggio e, dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro ha decretato il risultato finale Roma-Lazio 1-1 e un punto a ciascuna delle due squadre, che rimangono nella loro posizione iniziale.

Roma-Lazio 1-1: il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (38'st Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout (45'st Pastore); Under, Pellegrini, Kluivert (36'st Perotti); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Kalinic, Fazio, Florenzi, Peres.

Allenatore: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (1'st Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (23'st Parolo), Lulic; Correa (28'st Caicedo), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Berisha, D. Anderson, Bastos, Parolo, Caicedo, Jony, Adekanye, Minala, Vavro.

Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Calvarese di Teramo

MARCATORI: 26'pt Dzeko (R), 34'pt Acerbi (L).

AMMONITI: Dzeko, Kolarov (R), Luiz Felipe, Milinkovic, Lulic, Immobile (L).

Roma-Lazio 1-1: i video dei gol