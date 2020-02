Serie A, Lazio-Spal 5-1, pareggi per Milan e Atalanta

Di Redazione CalcioBlog domenica 2 febbraio 2020

Atalanta-Genoa 2-2, Milan-Verona 1-1. Alle 18 Lecce-Torino, alle 20:45 Udinese-Inter. Domani Samp-Napoli.

La ventiduesima giornata di Serie A va via via completandosi. Dopo gli anticipi di ieri e il lunch match che ha visto la vittoria della Juventus sulla Fiorentina per 3-0, si sono disputate le tre partite della domenica pomeriggio che hanno visto vincere la Lazio per 5-1 sulla Spal, mentre per Atalanta e Milan sono arrivati solo dei pareggi, rispettivamente contro Genoa e Verona. Alle 18 ci sarà il match tra Lecce e Torino, mentre questa sera, alle 20:45, tocca a Udinese-Inter e domani sera a Sampdoria-Napoli.

La Lazio anche oggi è scesa in campo in versione schiacciasassi contro la Spal. Al 3' era già in vantaggio grazie al gol segnato da Ciro Immobile, che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha messo in rete la palla che era partita dai piedi di Luis Alberto dal corner, poi Lulic ne aveva prolungato la traiettoria verso il palo lontano dove Immobile si è fatto trovare pronto. Al 17' il raddoppio firmato da Caceido, che ha avviato e poi concluso una bellissima azione di squadra che ha coinvolto anche Luis Alberto e Lazzari. Alla fine Caceido ha insaccato di destro a porta vuota.

Al 29' il terzo gol, ancora di Immobile, che si è aggiudicato un vero e proprio duello con Berisha, alla fine l'attaccante è uscito dall'area di rigore e ha calciato, la palla si è impennata a causa di una deviazione del portiere, poi, dopo aver toccato il palo, è entrata. E dopo la doppietta di Immobile, ecco quella di Caceido che al 38' è andato di nuovo in gol con un bel sinistro a giro sotto l'incrocio. Il poverissimo è stato firmato invece da Adekanye, che ha segnato la sua prima rete da professionista su assist di Lazzari. Per la Spal il gol della bandiera al 65', firmato da Missiroli, che ha dribblato Acerbi al limite dell'area, poi ha fatto partire un sinistro rasoterra grazie al quale il pallone è finito nell'angolo.

Tra Atalanta e Genoa, invece, è stata la Dea a passare in vantaggio per prima, al 12', con Toloi, che ha segnato sugli sviluppi di un corner battuto da Papu Gomez, dopo che Zapata ha prolungato la traiettoria sul secondo palo. Al 18' il Genoa ha pareggiato grazie a un rigore trasformato da Criscito dopo un fallo di Hateboer su Sturaro. Al 32' il Genoa ha raddoppiato con Sanabria che è andato a segno di testa su cross di Sturaro. Pochi minuti dopo, al 35', il pareggio dell'Atalanta con Ilicic, che ha segnato di sinistro dopo aver ricevuto palla da Zapata.

A San Siro il Milan ha dovuto far fronte ad assenze importanti contro il Verona, inclusa quella di Ibrahimovic. Al 13' i rossoneri stavano già inseguendo gli avversari, passati in vantaggio con Faraoni, che, su cross di Zaccagni, ha anticipato tutti e, al volo, ha messo la palla in rete. Al 29' il Milan è riuscito a pareggiare con Calhanoglu su calcio di punizione, grazie anche a una deviazione della barriera su cui il portiere Silvestri non ha potuto fare nulla.

Quando mancano ancora tre partite la situazione in classifica è la seguente:

Juventus 54

Lazio 49*

Inter 48*

Atalanta 39

Roma 39

Cagliari 32

Parma 32

Milan 32

Verona 30*

Bologna 30

Napoli 27*

Torino 27*

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24*

Sampdoria 20*

Lecce 16*

Genoa 16

Brescia 15

Spal 15

*Una partita giocata in meno - Lazio-Verona della 17a giornata sarà recuperata mercoledì 5 febbraio 2020