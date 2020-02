Juventus-Brescia 2-0: i bianconeri tornano alla vittoria con Dybala e Cuadrado

Di Redazione CalcioBlog domenica 16 febbraio 2020

Juventus-Brescia 2-0: Dybala con una punizione magistrale e Cuadrado regalano tre punti a Sarri, ora i bianconeri attendono il risultato del posticipo

Juventus-Brescia 2-0. In attesa del posticipo tra Lazio e Inter, la Juve di Maurizio Sarri si porta momentaneamente in vetta da sola alla classifica di Serie A. Un gol per tempo consentono a Maurizio Sarri di allontanare le critiche dei giorni scorsi, anche se i bianconeri sono parsi ancora convalescenti. Nonostante al Brescia mancassero diversi titolari e nonostante l'espulsione di Aye al 38', i campioni d'Italia non sono riusciti a tramortire gli avversari.

La gara si sblocca proprio al 38' con Dybala che calcia magistralmente una punizione sul palo del terzo portiere bresciano. Si va al riposo con il punteggio di 1-0 e nella ripresa la Juventus fa molto possesso palla sterile e poco fruttuoso in avanti. Il raddoppio arriva solo al 75' con Cuadrado, che combina in area con Matuidi e poi la mette dentro con un tocco morbido. Applausi dello Stadium per il ritorno di capitan Chiellini, che ha giocato circa 15 minuti dopo tanti mesi di inattività. Preoccupazione in casa Juve per Pjanic: il bosniaco, subentrato a Ramsey, è stato costretto dopo soli 7 minuti ad uscire per un problema all'inguine.

Juventus-Brescia 2-0 | Tabellino

Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci (33' st Chiellini), Alex Sandro; Ramsey (20' st Pjanic, 28' st Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, De Ligt, Olivieri, Wesley. Allenatore: Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso (10' pt Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (35' st Ndoj); Zmrhal (45' st Skrabb); Balotelli, Ayè. A disposizione: Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Viviani, Semprini. Allenatore: Lopez

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 39' pt Dybala, 30' st Cuadrado

AMMONITI: Bonucci, Higuain, Bentancur (J), (B).

Juventus-Brescia 2-0 | I video dei gol