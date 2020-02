Milan-Torino 1-0: l'esordio di Matteo Gabbia in Serie A

Di Redazione CalcioBlog lunedì 17 febbraio 2020

Il Milan chiude la 24esima giornata di Serie A battendo il Torino 1-0 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

A sbloccare la partita è stato Ante Rebic, che al 25' non ha lasciato scampo al portiere calciando la palla nell'angolino basso di sinistra della porta. Al 44' Simon Kjaer si è accasciato a terra ed è è stato accompagnato fuori campo per accertamenti. Al suo posto è stato chiamato Matteo Gabbia, da poco al Milan e qui ufficialmente al suo esordio in Serie A.

Milan-Torino 1-0 | Tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá (69′ Bonaventura), Rebić (88′ Leao); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Laxalt, Musacchio, Brescianini, Saelemaekers, D. Maldini.

Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić (85′ Aina), Rincón, Ansaldi; Edera (64′ Zaza), Berenguer (85′ Millico); Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meïté.

Allenatore: Longo.

MARCATORI: Rebic (25′)

ARBITRO: Fabbri (Ravenna)

AMMONITI: Bennacer, Castillejo (Milan); Edera, Rincon, Ansaldi (Torino)

Milan-Torino 1-0 | Video gol