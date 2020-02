Serie A, Bologna-Udinese 1-1, Palacio pareggia al 92’

Di Redazione CalcioBlog sabato 22 febbraio 2020

L’Udinese era andata in vantaggio con Okaka al 33’.

Tante assenze nel Bologna hanno fatto soffrire non poco oggi la squadra di Mihajlovic, reduce dal ko contro il Genoa. I rossoblù oggi hanno giocato in casa il match della 25esima giornata di Serie A e hanno ospitato l’Udinese. I bianconeri sono stati in vantaggio per gran parte del tempo, ma al 92’ è arrivato il guizzo decisivo di Rodrigo Palacio, che ha permesso al Bologna di chiudere sul pareggio per 1-1.

Il gol dell’Udinese è arrivato al 33’ quando Stefano Osaka ha insaccato la palla di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rodrigo De Paul. I bianconeri sono riusciti a difendere il gol per quasi tutta la partita, ma al 92’ è arrivato il pareggio firmato da Rodrigo Palacio che ha stappato e calciato in rete da mezzo metro dopo un traversone di Tomyatsu e una rovesciata acrobatica con cui Orsolini non è riuscito ad arrivare sulla palla.

In classifica il Bologna ha ora 34 punti ed è a -1 dal Milan e a +2 dal Cagliari, che devono ancora giocare. L’Udinese ha 27 punti come il Torino, due in più del Lecce, ma anche in questo caso le altre squadre devono ancora giocare il match della 25esima giornata.