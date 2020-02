Coronavirus: rinviate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria

Di Redazione CalcioBlog domenica 23 febbraio 2020

Rinviati tutti gli eventi sportivi previsti in Lombardia e Veneto

L'epidemia di coronavirus ha finito con il condizionare, inevitabilmente, anche lo svolgimento del campionato di Serie A. Per decisione del Consiglio dei Ministri domani non si svolgerà alcun evento sportivo programmato in Lombardia e Veneto, le due regioni nelle quali sono presenti le due aree focolaio.

Ad annunciare la notizia è stato il Premier Conte stasera, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dopo l'approvazione del decreto legge dedicato al contenimento dell'epidemia: "il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia".

Sono quindi rinviati a data da destinarsi i 3 match di Serie A che si sarebbero dovuti giocare nelle due regioni succitate: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.