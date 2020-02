Coronavirus: positivo giocatore di Serie C, è in buone condizioni

Di Redazione CalcioBlog giovedì 27 febbraio 2020

È ricoverato in ospedale a Siena un calciatore della Pianese (Serie C) risultato positivo al test per il coronavirus, domenica non ha giocato

Un calciatore della Pianese, club che milita nel campionato di Serie C, è risultato positivo al coronavirus. Il ragazzo, 22 anni, ha cominciato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava in albergo sabato ad Alessandria, alla vigilia della partita in programma domenica. La mattina seguente, per via della febbre, il calciatore si è messo volontariamente in quarantena rientrando a casa senza giocare.

Mercoledì mattina il test a domicilio che ha confermato la positività al coronavirus. Attualmente il ragazzo si trova ricoverato al Policlinico Le Scotte di Siena, in isolamento, ma è in buone condizioni di salute. Nei giorni precedenti, anche un suo compagno di squadra avrebbe accusato gli stessi malesseri.