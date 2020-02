Sorteggi ottavi Europa League 2020: Inter-Getafe e Roma-Siviglia

Di Redazione CalcioBlog venerdì 28 febbraio 2020

Tutti gli accoppiamenti dei match che si disputeranno a marzo 2020.

Ci saranno due sfide Italia-Spagna tra i match degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020. Oggi si sono tenuti i sorteggi a Nyon e sono state pescate il Getafe per l'Inter e il Siviglia per la Roma. I nerazzurri giocheranno l'andata in casa il 12 marzo alle ore 21 e il ritorno in Spagna il 19 marzo alle 18:55, mentre la Roma giocherà l'andata in Spagna il 12 marzo alle 18:55 e il ritorno all'Olimpico il 19 marzo alle ore 21.

Sia il Getafe sia il Siviglia sono in piena zona Champions League nella Liga. Nel campionato spagnolo, infatti, ci sono il Barcellona al comando con 55 punti, il Real Madrid secondo con 53, l'Atletico Madrid e il Siviglia al terzo e quarto posto entrambi con 43 punti e il Getafe quinto con 42 punti. Il Siviglia ha finora ottenuto in campionato 12 vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, il Getafe 12 vittorie, sei pareggi e sette sconfitte.

Il Siviglia ha vinto l'Europa League tre volte dal 2014 al 2016. In questa edizione ha dominato il Gruppo A con cinque vittorie e un solo ko, poi nei sedicesimi ha eliminato i romeni del Club pareggiando 1-1 in trasferta e 0-0 in casa. Il Getafe, invece, è arrivato secondo nel Gruppo C dietro il Basilea con quattro successi e due sconfitte, poi nei sedicesimi ha eliminato l'Ajax battendolo in Spagna per 2-0 e perdendo il ritorno in Olanda, ma solo per 2-1.

Accoppiamenti ottavi di finale Europa League 2020

Qui di seguito tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale del 12 e 19 marzo 2020 in Europa League.

Basakshehir (Turchia) - Copenhagen (Danimarca)

Olympiacos (Grecia) - Wolverhampton (Inghilterra)

Rangers (Scozia) - Bayer Leverkusen (Germania)

Wolfsburg (Germania) - Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter (Italia) - Getafe (Spagna)

Siviglia (Spagna) - Roma (Italia)

Eintracht (Germania)/Salisburgo (Austria) - Basilea (Svizzera)

Lask Linz (Austria) - Manchester United (Inghilterra)