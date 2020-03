Serie A. Cagliari-Roma 3-4: i gol di Joao Pedro, Kalinic, Kluivert, Pereiro e Kolarov

Di Redazione CalcioBlog domenica 1 marzo 2020

La Roma vince sul Cagliari 4-3 nell'avvincente match allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari.

Cagliari-Roma finisce 3-4. A sbloccare il match al 28' è stato Joao Pedro, che ha portato in vantaggio il suo Cagliari per neanche un minuto. Al 29' infatti, con un ottimo colpo di testa Nikola Kalinic ha riequilibrato il risultato. Cagliari-Roma 1-1.

Al 41' la Roma va in vantaggio grazie alla doppietta di Nikola Kalinic, che coglie nel migliore dei modi l'assist di Henrikh Mkhitaryan e non lascia scampo al portiere avversario. Il secondo tempo riparte alla grande per la Roma, che va in vantaggio 3-1 sul Cagliari grazie al gol di Justin Kluivert.

Il Cagliari si riavvicina al 76' grazie al splendida rete di Gaston Pereiro, ma la Roma si riallontana all'81: Aleksandar Kolarov la manda in porta in quello che è il sesto gol di questo avvincente match. Joao Pedro approfitta di una punizione e segna la terza rete per il Cagliari al 90'. Cagliari-Roma 3-4.

Cagliari-Roma 3-4 | Il tabellino

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog (91’ Ragatzu), Oliva, Ionita (66’ Pereiro); Nainggolan; Paloschi (66’ Simeone), Joao Pedro.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres (84’ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under (76’ Perez), Mkhitaryan, Kluivert (85’ Veretout); Kalinic.

Gol: 28’ e 91’ Joao Pedro, 74’ Pereiro; 29’ e 41’ Kalinic, 63’ Kluivert, 81’ Kolarov.

Ammoniti: Under, Villar, Kluivert, Pau Lopez, Santon; Joao Pedro, Simeone, Pellegrini, Ragatzu.