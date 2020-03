Euro 2020: cento giorni al via. Ma se il coronavirus facesse slittare gli Europei al 2021?

Di Redazione CalcioBlog giovedì 5 marzo 2020

Il calcio d'inizio è fissato per il 12 giugno 2020.

Mancano esattamente cento giorni al via degli Europei di calcio 2020 e infatti oggi a Roma, al Campidoglio, ci sono delle gigantografie delle maglie celebrative dei vincitori delle passate edizioni e sono intervenuti Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale, Commissario Straordinario di Roma Capitale per UEFA 2020 e Gianni Rivera, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

A Roma sono previste varie iniziative per turisti e tifosi, anche se c'è l'ombra del coronavirus che sembra pronto a bloccare tutto. Per adesso il segretario generale dell'Uefa Theodore Theodoridis ha detto che non ci sarà alcun rinvio:

"Abbiamo un piano nel caso le cose non migliorino in certe aree del prossimo Europeo, ma adesso non è il momento di speculare. Andiamo avanti caso per caso, in rapporto con Governi, Leghe e OMS. Abbiamo anche creato un coordinamento per armonizzare i calendari"

Ma il dubbio resta, soprattutto se i vari campionati europei dovessero essere costretti a rivedere profondamente i propri calendari e si ritrovassero a dover recuperare partite in estate. In quel caso l'unica soluzione sarebbe quella di spostare gli Europei.

Abbiamo infatti visto che, nel malaugurato caso in cui in Serie A dovessero spuntare casi di positività al coronavirus, molto probabilmente il campionato verrebbe sospeso. A quel punto, se davvero si volessero disputare tutte le partite, si finirebbe per giocare in estate e dunque sarebbe indispensabile posticipare gli Europei o rinviarli al 2021 che, essendo un anno "dispari", non ha altri grandi eventi in programma, né i Mondiali, né le Olimpiadi.

Infatti, se l'Uefa cerca di essere (o quantomeno mostrarsi) ottimista, la Fifa, invece, non ha affatto escluso che gli Europei possano essere rinviati. Infatti il Presidente Gianni Infantino a domanda precisa ha risposto, ai microfoni di Sky Sport UK: