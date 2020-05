Addio a Gigi Simoni: l'ex allenatore dell’Inter di Ronaldo aveva 81 anni

Di Redazione CalcioBlog venerdì 22 maggio 2020

Addio a Gigi Simoni, il tecnico gentiluomo fu l’allenatore dell'Inter di Ronaldo con cui vinse la Coppa Uefa 97

Il mondo del calcio piange Gigi Simoni. L’ex allenatore dell'Inter ai tempi di Ronaldo aveva 81 anni. Simoni era ricoverato dalla scorsa estate, per la precisione dal 22 giugno, a seguito di un ictus poi diagnosticato all'ospedale di Pisa. Qui è deceduto dopo aver combattuto una lunga battaglia per riprendersi.

Noto come il "tecnico gentiluomo", Gigi Simoni è stato l'allenatore dell'Inter di Ronaldo Luis Nazário de Lima, per tutti Il Fenomeno. Con lui portò in dote all'Inter il primo trofeo dell’era Moratti, la Coppa Uefa del 1997. Simoni, che ha guidato anche Lazio e Napoli nella sua carriera, è anche l’allenatore recordman di promozioni dalla Serie B alla Serie A: sono sette.

Come nota il giornalista Stefano Tamburini, su Twitter, Gigi Simomi: "Se n'è andato nel decimo anniversario del Triplete. Un giorno non a caso, forse non per caso".