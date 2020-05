Milan: serio infortunio ad Ibrahimovic, stagione finita?

Di Redazione CalcioBlog lunedì 25 maggio 2020

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato durante l'ultimo allenamento del Milan: si parla di problema al gemello con possibile interessamento del tendine d'achille

Brutta tegola per il Milan: Zlatan Ibrahimovic ha rimediato nell’ultimo allenamento un infortunio muscolare al polpaccio che sembra di grave entità. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di uno stiramento al gemello, ma non si esclude l’interessamento del tendine d’achille. Se fosse confermata solo la prima ipotesi, lo svedese potrebbe saltare tutto il finale di stagione, mentre nel secondo caso sarebbe a rischio addirittura la carriera, con il centravanti (39 anni ad ottobre) che potrebbe decidere di fermarsi definitivamente.

L’infortunio di Ibrahimovic è avvenuto al termine della partitella odierna: lo svedese ha fatto uno scatto che lo ha costretto a fermarsi improvvisamente. Allenamento finito anzitempo e rientro immediato a casa per l’esperto centravanti, che domani sarà sottoposto ad esami strumentali. Potrebbe essere interessato, anche se stavolta in maniera più grave, lo stesso muscolo che lo aveva già costretto a fermarsi a febbraio saltando la partita col Verona, salvo poi riuscire a recuperare per il derby.

Milan: stagione finita per Ibra?

Una brutta, bruttissima notizia per Stefano Pioli, che rischia di giocarsi il finale di stagione (12 partite di campionato e una semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus) senza il calciatore maggiormente rappresentativo. Da quando era rientrato a Milano, Ibra aveva rappresentato un plus importante per i rossoneri, con cui tra l’altro era in trattative per un eventuale prolungamento di contratto. L’infortunio mette ora un grande punto interrogativo su tutto.