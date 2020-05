Bologna, sospetto caso positivo nello staff di Mihajlovic. Allenamenti sospesi

Sospesi con effetto immediato gli allenamenti di gruppo del Bologna FC in attesa della conferma della sospetta positività al COVID-19 di un membro dello staff tecnico.

La Seria A rischia di dover tornare a fare i conti in modo diretto col coronavirus COVID-19. A poche ore dall'attesa riunione in cui si stabilirà la ripresa del campionato di Serie A, il Bologna ha cominciato oggi che "l'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al COVID-19 relativamente a un membro dello staff".

La notizia della possibile positività, che sarà verificata nelle prossime ore, arriva a poco più di una settimana dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. Il club emiliano guidato da Siniša Mihajlović, sottoposto pochi mesi fa ad un trapianto del midollo dopo che gli era stata diagnosticata la leucemia, ha comunicato che con effetto immediato gli allenamenti di gruppo vengono sospesi fino a nuove comunicazioni:

In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni.