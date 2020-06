Folla a Napoli per celebrare la Coppa Italia. Ranieri (OMS): "Sciagurati"

Di Redazione CalcioBlog giovedì 18 giugno 2020

Il commento di Ranieri Guerra dell'OMS dopo la nottata di festeggiamenti a Napoli tra l'assenza di mascherine e il mancato rispetto del distanziamento sociale.





Il Napoli ha battuto la Juventus e ha vinto la Coppa Italia 2019-2020 e migliaia di tifosi, come era facilmente ipotizzabile, si sono riversati in strada per festeggiare l'importante traguardo raggiunto. Non c'è pandemia che tenga davanti al tifo e le immagini che sono arrivate ieri da Napoli lo dimostrano: pochissime mascherine, zero distanziamento sociale.

L'accesso ai tifosi agli stadi è stato vietato proprio a causa degli inevitabili assembramenti, ma era ovvio che programmare una finale come quella di ieri sera in piena pandemia avrebbe inevitabilmente provocato enormi assembramenti. Così è stato e questa mattina è arrivato il commento di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Intervenuto ad Agorà, di fronte a quelle immagini Guerra è stato lapidario:

Sciagurati. Cosa vuole che le dica... Fa veramente male vedere queste immagini. In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l'incidenza del virus è stata minore rispetto ad altri luoghi

Abbiamo abbassato la guardia, forti del calo di nuovi positivi nelle ultime settimane, ma se l'esperienza cinese ci ha insegnato qualcosa è che basta davvero poco per far ripartire i contagi. Guerra ha voluto ricordare un episodio significativo che in molti sembrano aver dimenticato: