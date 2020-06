Risultati Serie A, 27a giornata: Spal-Cagliari 0-1, Verona-Napoli 0-2, Genoa-Parma 1-4, Torino-Udinese 1-0

Domani le ultime tre partite.

La 27esima giornata di Serie A è proseguita oggi con quattro partite e si concluderà domani, giovedì 24 giugno 2020, con gli ultimi tre incontri: Inter-Sassuolo alle 19.30 e Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria alle 21.45.

Oggi, invece, a scontrarsi sono state Spal-Cagliari 0-1, Verona-Napoli 0-2, Torino-Udinese 1-0 e Genoa-Parma 1-4.

Spal-Cagliari si è sbloccata soltanto a partita quasi conclusa, durante i cinque minuti di recupero. Al terzo minuto Joao Pedro ha consegnato un ottimo passaggio a Giovanni Simeone che è riuscito a mandarla in porta di testa, decretando così la vittoria del Cagliari.

In Verona-Napoli si è iniziato a festeggiare già al 38' grazie all'ottimo gol di Arkadiusz Milik. Il Verona aveva quasi rimontato al 61' con una rete di Davide Faraoni, ma il sospetto fallo di mano è stato confermato dal VAR, che ha annullato il gol. Seconda rete del Napoli al 90', stavolta grazie a Hirving Lozano. Il match finisce 2-0 per il Napoli.

Genoa-Parma 1-4. Cinque gol segnati durante il match. Andreas Cornelius ha portato in vantaggio il suo Parma al 18' e Andreas Cornelius ha aumentato il distacco col Genoa al 33', non lasciando scampo al portiere avversario. Doppietta per Cornelius al 33' e nuova rete alla ripresa del secondo. Cornelius riesce a mandarla in porta per la terza volta al 53', ma il Genoa ha provato a riequilibrare al 59', grazie all'ottimo gol di Iago Falque. Quasi alla fine del match Dejan Kulusevski del Parma manda la palla in porta e rende pressoché impossibile la rimonta del Genoa.

In Torino-Udinese

Questo tutto il programma della 27esima giornata di Serie A:

Giocate lunedì 22 giugno 2020:

Fiorentina-Brescia 1-1

Lecce-Milan 1-4

Bologna-Juventus 0-2

Martedì 23 giugno 2020:

Ore 19:30

Spal-Cagliari 0-1

Verona-Napoli 0-2

Ore 21:45

Genoa-Parma 1-4

Torino-Udinese 1-0

Mercoledì 24 giugno 2020:

Ore 19:30

Inter-Sassuolo

Ore 21:45

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

E vediamo ora la classifica aggiornata in base ai risultati di oggi:

Juventus* 66 punti

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 42

Milan* 39

Parma 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna* 34

Sassuolo 32

Fiorentina* 31

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce* 25

Spal 18

Brescia* 17

*Una partita giocata in più