Serie A: Inter-Bologna 1-2

Di Redazione CalcioBlog domenica 5 luglio 2020

Inter-Bologna 1-2, con la squadra di Mihajlovic che vince in rimonta, gol e highlights del match della 30a di campionato

Inter-Bologna finisce 1-2 allo stadio Meazza con la squadra di Mihajlovic che vince in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio nella gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

Squadre in campo pimpanti fin dalle prime battute di gioco, con la prima occasione da gol che è sfruttata alla meglio dai padroni di casa, al 21’: su cross di Young, Lautaro colpisce il palo ma Lukaku è lì pronto a spedirla in rete.

Il Bologna si rende pericoloso dodici minuti dopo con Orsolini, prima di colpire un palo, al 53’, con Barrow. Quattro minuti più tardi Soriano si becca il cartellino rosso per proteste.

Al 61' l’Inter ha l’occasione per raddoppiare ma Skorupski è bravo a parare il rigore di Lautaro e a fare il bis sulla ribattuta di Gagliardini.

Il Bologna a quel punto spinge sull’acceleratore e pareggia al 74’ con Juwara. Al 77’ arriva l'espulsione di Bastoni (per doppia ammonizione) ma i rossoblù non demordono e Barrow infila di nuovo Handanovic all’80' per l’1-2 finale che allontana la squadra di Conte dalla Lazio, seconda in classifica.

TABELLINO INTER-BOLOGNA 1-2

INTER (3-4-1-2) - Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic (87′ Borja Valero), Gagliardini (87′ Vecino), Young (85′ Biraghi); Eriksen (73′ Sanchez); Lautaro (84′ Esposito), Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Pirola, Agoume. Allenatore: Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski, Tomiyasu (64′ Bani), Danilo, Deswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini (65′ Palacio), Soriano, Sansone (64′ Juwara); Barrow (86′ Svanberg). A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Krejci, Corbo, Cangiano, Baldursson. Allenatore: Mihajlovic.

MARCATORI: 21' Lukaku, 74' Juwara, 80' Barrow.



AMMONITI: Danilo, Bastoni, Palacio, Juwara, D’Ambrosio.

ESPULSI: Bastoni, Soriano.

ARBITRO: Pairetto.