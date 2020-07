Juventus, ecco la nuova maglia bianconera per il 2020-2021

Di Redazione CalcioBlog giovedì 30 luglio 2020

Le nuove magliette della Juventus per la stagione 2020/2021 sono già acquistabili sul sito ufficiale di Adidas. Presto il debutto in campo.

La Juventus ha ufficialmente presentato la nuova prima maglia che indosserà nella prossima stagione calcistica. Tornano le strisce bianco e nere, ma se in una forma "nuova e più moderna", con le strisce a 'mo di pennellate. Ecco le immagini ufficiali:

Ready to paint football 🖌



La nostra nuova Home Jersey. Tua subito ➡ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead pic.twitter.com/C5wS8qRUB1 — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

Il colore oro poi, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L'eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica.

L'innovazione, infine, con l'ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo.

Le nuove magliette, che dovrebbero debuttare già sabato prossimo nella sfida contro la Roma, sono già acquistabili sul sito ufficiale di Adidas. Se, invece, volete acquistare quelle della stagione attualmente in corso o quelle indossate dai giocatori nelle stagioni precedenti, Amazon ha uno store dedicato in cui vengono proposte, tra le altre, quella di Cristiano Ronaldo della stagione 2019/2020 a 99,00 euro (LINK) e quella della stagione 2018/2019 in offerta a 35,98 euro.