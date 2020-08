Serie A, 38a giornata: i risultati di sabato 1 agosto

Di Redazione CalcioBlog sabato 1 agosto 2020

Serie A 2018-2019, 38a e ultima giornata: pari tra Brescia e Sampdoria nel pomeriggio, alle 20:45 Juve-Roma, Atalanta-Inter e Napoli-Lazio

La Serie A 2018-2019 volge al termine con cinque gare in programma oggi e le restanti che si disputeranno domenica 2 agosto. Emessi quasi tutti i verdetti, con la Juventus campione d’Italia, Inter, Atalanta e Lazio in Champions League, Roma, Milan e Napoli in Europa League, Brescia e Spal retrocesse in Serie B. Genoa e Lecce si giocano domani la permanenza in Serie A incontrando tra le mura amiche rispettivamente Verona e Parma.

Nel pomeriggio si è giocato al Rigamonti, dove Brescia e Sampdoria hanno chiuso la gara con un pari: i blucerchiati, dopo aver sbagliato un rigore con Quagliarella, sono passati in vantaggio con Leris al 41’, ma al 49’ Torregrossa firma il gol del definitivo 1-1. Alle 20.45 la festa scudetto della Juventus che ospita la Roma, mentre al San Paolo si gioca Napoli-Lazio. Atalanta e Inter si contendono il 2° posto al Gewis Stadium di Bergamo, mentre il Milan prova a chiudere in bellezza contro il Cagliari

Serie A, 38a giornata: gli anticipi di sabato

Brescia-Sampdoria 1-1

Atalanta-Inter ore 20:45

Juventus-Roma ore 20:45

Milan-Cagliari ore 20:45

Napoli-Lazio ore 20:45